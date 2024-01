São Paulo: reunião com Nunes vai selar demissão de Marta da prefeitura

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e a ex-prefeita Marta Suplicy vão se reunir no final da tarde desta terça, 9, para tratar da demissão da atual secretária de Relações Internacionais da prefeitura. O encontro convocado às pressas ocorre um dia após Marta aceitar o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retornar ao PT e ser vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), hoje o principal adversário de Nunes nas eleições de outubro.

Marta ainda não se pronunciou sobre a decisão de embarcar na campanha adversária. Aliados da ex-prefeita afirmaram a Veja que ela havia pedido um prazo ao partido para conversar com Nunes, mas o prefeito resolveu se antecipar ao movimento da secretária para marcar posição e demostrar que não aceitará traição entre seus auxiliares. Apesar de não compor o núcleo duro do governo, a ex-prefeita sempre gozou de prestígio com Nunes, que a recebeu no MDB em 2015 e a apoiou em sua tentativa frustrada de retornar à prefeitura no ano seguinte.

No cargo desde o início da atual gestão – a convite do então prefeito Bruno Covas (PSDB) -, Marta se posicionou de forma contrária a Nunes nas eleições de 2022. Enquanto o atual prefeito apoiou o nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado, Marta defendeu e fez campanha para o também ex-prefeito Fernando Haddad. Do mesmo modo, pediu votos para Lula enquanto Nunes, apesar de não declarar em público sua posição, deu a entender que preferia a reeleição de Jair Bolsonaro.

O eventual apoio de Bolsonaro à tentativa de reeleição de Nunes, aliás, é o principal argumento de Marta para deixar o governo e compor a chapa adversária. Assim como em 2022, Marta tem afirmado a interlocutores que estará mais uma vez ao lado de Lula nas eleições. Pela lógica, estará também ao lado de Boulos. O parlamentar, assim como o PSOL, não se manifestaram ainda sobre a escolha do PT.

Com Marta ou sem Marta na vice, Boulos segue sua estratégia de colocar-se como contraponto a Nunes em São Paulo. Assim como ocorreu no final do ano passado, o deputado aproveita os estragos provocados por mais um temporal na capital para criticar a suposta demora do governo em cobrar providências da concessionária de energia, a Enel, para restabelecimento da luz em diversos pontos da cidade.

