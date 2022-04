Saída de Márcio França favorece mais Rodrigo Garcia do que Haddad em SP

Pesquisa do instituto Datafolha para eleição ao governo de São Paulo divulgada nesta quinta-feira, 7, mostra que o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), seria o grande beneficiado da eventual saída da disputa do candidato do PSB, Márcio França. Sem o socialista, o governador quase dobra o percentual de intenções de voto e sai da quarta colocação no pleito para a segunda, empatado com Tarcísio Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura e candidato do presidente Jair Bolsonaro. Em todos os cenários, o candidato do PT, Fernando Haddad, lidera a pesquisa.

O PSB vem recebendo pressões do PT para retirar a candidatura de França. Os petistas do estado querem que a legenda faça parte da coligação de Haddad, assim como ocorre no plano nacional (em que o partido, com Geraldo Alckmin, deve fazer parte da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva). França, no entanto, já disse ao ex-presidente Lula que acredita ter mais chances de vencer no estado do que o ex-prefeito petista da capital.

Com França, Haddad tem 29% das intenções de voto, seguido por França (20%), Tarcísio (10%) e Garcia (6%) — estes dois últimos estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais candidatos somam 6% e o restante dos entrevistados (30%) diz que não sabe ou não respondeu.

Já no cenário sem França, Haddad registra um crescimento expressivo, para 35%. Mas Garcia passa para 11%, abrindo possibilidade para ir ao segundo turno, e Tarcísio ganha um ponto percentual, empatando com o tucano. Os demais candidatos passam para 8% e o total dos que não sabem ou não respondeu fica em 33%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03189/2022. O levantamento ouviu 1.806 moradores de 62 municípios do estado entre os dias 5 e 6.