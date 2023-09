Republicanos: nomeação de Silvio Costa Filho não significa adesão a Lula

O convite feito ao deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para comandar o Ministério dos Portos e Aeroportos não significa a adesão de seu partido ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lideranças do Republicanos ressaltam que o parlamentar será nomeado como cota pessoal de Lula, e terá de se licenciar do partido, que não pretende indicar cargos, para assumir a pasta.

Silvio Costa Filho foi convidado por Lula em reunião na noite desta quarta-feira, 6, da qual também participou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele vai substituir Márcio França, que vai para o ministério das Micro e Pequenas Empresas, que será criado. Na mesma reunião, o também deputado André Fufuca (PP-MA) foi convidado para ser o novo ministro do Esporte, em substituição a ex-jogadora de vôlei Ana Moser. As nomeações e posses dos dois ocorrerão na semana que vem, quando Lula retornar de viagem à Índia.

“A nomeação de Silvio não é entrada do Republicanos no governo. O Republicanos continua independente. Não indicaremos um cargo sequer”, afirmou o deputado Celso Russomanno (SP), que reclama para si a responsabilidade pelo ingresso do parlamentar no partido. Segundo ele, o Republicanos seguirá “independente” no Congresso, votando “pautas de interesse do Brasil”, mas manterá a ferrenha oposição a assuntos ligados à defesa da família e nas pautas conservadoras.

