Renda per capita: dados escancaram desigualdade econômica no Brasil

Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 28, revelam que a desigualdade social e econômica persiste no Brasil. No ranking de renda per capita dos estados, o Maranhão aparece em último lugar, com média de 945 reais por habitante, menos de um terço do rendimento médio de 3.357 reais por pessoa no Distrito Federal, que corresponde à unidade da federação (UF) mais rica do país.

Segundo o IBGE, a renda per capita – índice que corresponde à divisão simples entre o rendimento domiciliar e o número de habitantes – de todo o Brasil fica em 1.893 reais, mas a variação entre os estados é alarmante. Das 27 unidades da federação, apenas onze superam a média nacional, enquanto dezesseis não atingem este patamar. A discrepância geográfica é bastante evidente nas estatísticas – todos os estados das regiões Norte e Nordeste ficam abaixo da linha média, ao passo que todas as demais regiões superam o limite.

Ainda assim, a estatística geral indica uma leve melhora no cenário nacional em relação aos anos anteriores. A média brasileira de 1.893 reais por habitante representa um crescimento de 16,5% na comparação com 2022, quando o indicador ficou em 1.625 reais por pessoa. Os valores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) são nominais, ou seja, não consideram a inflação ao longo dos anos.

Ranking da renda per capita nos estados

Confira, a seguir, a tabela da renda per capita de cada unidade da federação no Brasil em 2023:

Distrito Federal: R$ 3.357,00 São Paulo: R$ 2.492,00 Rio de Janeiro: R$ 2.367,00 Rio Grande do Sul: R$ 2.304,00 Santa Catarina: R$ 2.269,00 Paraná: R$ 2.115,00 Mato Grosso do Sul: R$ 2.030,00 Goiás: R$ 2.017,00 Mato Grosso: R$ 1.991,00 Minas Gerais: R$ 1.918,00 Espírito Santo: R$ 1.915,00 Tocantins: R$ 1.581,00 Rondônia: R$ 1.527,00 Amapá: R$ 1.520,00 Roraima: R$ 1.425,00 Rio Grande do Norte: R$ 1.373,00 Piauí: R$ 1.342,00 Paraíba: R$ 1.320,00 Pará: R$ 1.282,00 Sergipe: R$ 1.218,00 Amazonas: R$ 1.172,00 Ceará: R$ 1.166,00 Bahia: R$ 1.139,00 Pernambuco: R$ 1.113,00 Alagoas: R$ 1.110,00 Acre: R$ 1.095,00 Maranhão: R$ 945,00