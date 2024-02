Relator de projeto contra o STF lidera pesquisa no berço político de Lula

Em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva despontou como liderança sindical dos metalúrgicos na década de 1970, o líder nas pesquisas para as eleições municipais de 2024 é um deputado federal que xingou o presidente de “líder da maior quadrilha do Brasil” durante o governo de Jair Bolsonaro.

O parlamentar Alex Manente (Cidadania) é o favorito na disputa pela prefeitura de São Bernardo, com 37% das intenções de voto, segundo levantamento eleitoral do instituto Paraná Pesquisas publicado nesta quinta-feira, 1º. Em segundo lugar, com 21,8%, vem o ex-deputado federal Marcelo Silva (PSB), que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral no ano passado por desfiliação sem justa causa do Solidariedade, partido pelo qual foi eleito em 2022. O aliado de Lula nas eleições locais, deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), fica em terceiro com 9,9% do eleitorado.

Manente, que ganhou notoriedade por integrar a comitiva de Lula em viagem à China, em 2023, após ofende-lo publicamente três anos antes, é relator de um projeto na Câmara dos Deputados que reduz o poder de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF) e restringe o acesso de partidos menores à Suprema Corte. Como mostra reportagem de VEJA, a ideia tem repercussão negativa entre especialistas, que veem na proposta uma ameaça ao direito de contestar a constitucionalidade de medidas do Congresso na Justiça.

‘Maior quadrilha do Brasil’

Em abril de 2020, Manente usou as redes sociais para defender o ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR), então ministro da Justiça no governo Bolsonaro, pela atuação nos julgamentos que levaram à prisão de Lula em 2018. “Foi ético para prender o líder da maior quadrilha do Brasil”, escreveu o deputado em seu perfil no X (antigo Twitter) – na ocasião, Moro havia pedido demissão do cargo.

Continua após a publicidade

Eu acredito no Sérgio Moro. Foi firme para seguir a maior operação de combate à corrupção do mundo. Foi ético para prender o líder da maior quadrilha do Brasil. Foi honesto ao aceitar o cargo de Ministro. Moro se manteve firme aos seus princípios. Eu também seguirei. — Alex Manente (@AlexManente23) April 24, 2020

O constrangimento, porém, não impediu que Manente viajasse junto com o petista à China em março de 2023 – ele integrou a comitiva presidencial como líder da bancada do Cidadania na Câmara, partido que havia inicialmente declarado apoio ao governo federal após as eleições de 2022, mas que decidiu anunciar uma atuação independente já no início do terceiro mandato de Lula.