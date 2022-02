Quem são os eleitores que mais rejeitam Bolsonaro

A pesquisa com números da corrida presidencial divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta semana mostra o perfil dos eleitores que mais rejeitam e menos pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), em busca da reeleição ao Palácio do Planalto. Conforme o levantamento, a gestão Bolsonaro é rejeitada por 58,2% dos eleitores e avaliada como ruim ou péssima por 50,2%.

Os brasileiros que mais avaliam negativamente o governo do capitão são as mulheres (62,2%), de 16 a 24 anos (67,9%), com Ensino Fundamental completo (59,5%), católicos (63,7%) e moradores do Nordeste (66,4%).

É nestas mesmas faixas que o presidente recebe seus menores índices de intenção de voto no principal cenário testado pelo instituto de pesquisas, onde ele aparece com 29,1% das intenções de voto: mulheres (25,3%), 16 a 24 anos (20,6%), com Ensino Fundamental completo (25,2%), católicos (24,5%) e nordestinos (22%).

Os eleitores que mais rejeitam Bolsonaro são também os nichos em que seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), obtém seus melhores resultados: 41,1% do voto feminino, 45,8% entre jovens de 16 a 24 anos, 47,5% dos que estudaram até o Ensino Fundamental, 44,4% dos católicos e 52,7% dos nordestinos. Lula lidera a pesquisa de intenção de voto com 40,1% da preferência no principal cenário testado.

Os eleitores que mais aprovam o governo e os que mais pretendem votar em Jair Bolsonaro também têm perfil semelhante entre si. Os que mais avaliam o governo positivamente são homens (42,1%), de 35 a 44 anos (41,3%), com Ensino Médio completo (37,6%), evangélicos (51,1%) e moradores do Sul (48,3%). As faixas em que o capitão tem melhor desempenho eleitoral são os homens (33,3%), de 45 a 59 anos (32,5%), com ensino superior completo (32,8%), evangélicos (41,3%) e moradores de Sul, Norte e Centro-Oeste (36,8%).