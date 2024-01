Quem mais aprova e quem mais reprova Lula, segundo a última pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa o segundo ano de seu terceiro mandato com níveis estáveis de popularidade e rejeição em relação ao início do governo. O petista é aprovado hoje por 55% dos brasileiros e reprovado por 40%, segundo pesquisa MDA/CNT divulgada ne terça-feira, 23 — a avaliação positiva caiu dois pontos percentuais e a negativa subiu cinco desde o levantamento realizado em maio de 2023.

O maior índice de aprovação a Lula continua, incontestavelmente, na região Nordeste, onde o petista é apoiado por uma parcela esmagadora de 74% dos eleitores, contra 24% que o rejeitam. Em contrapartida, a maior oposição regional ao presidente vem da região Sul, com 50% de desaprovação e 43% de aprovação.

A análise por escolaridade também revela uma fortíssima estratificação do apoio ao presidente, que tem 71% de aprovação entre os eleitores com ensino fundamental ou inferior — nesta faixa, Lula é reprovado por menos de um quarto dos entrevistados. Já na faixa dos brasileiros com nível superior de educação, a rejeição (51%) é superior à aprovação (45%).

Reprovação entre jovens adultos

No recorte da pesquisa por idade, a avaliação negativa de 49% entre adultos de 25 a 34 anos, contra 46% de percepção positiva, chama a atenção como a única faixa etária que mais rejeita do que aprova o presidente. Nos demais grupos, a maior popularidade de Lula vem dos eleitores entre 45 e 49 anos — a parcela de 62% favorável ao petista é quase o dobro dos 33% que o reprovam.

Outro destaque curioso é a divisão por gênero, que revela aprovação idêntica de 55% dos homens e das mulheres ao presidente. Por outro lado, a desconfiança no petista é maior entre o público masculino (42%), contra 38% no eleitorado feminino.

Católicos versus evangélicos

Os dados apontam, ainda, que conquistar o eleitorado evangélico permanece um desafio para o governo Lula — apenas 41% dos protestantes avaliam de forma positiva o presidente, contra 51% de percepção negativa, o que corresponde ao menor percentual de aprovação entre todos os recortes demográficos da pesquisa. Entre os católicos, a aceitação e a rejeição ao petista são de 62% e 34%, respectivamente.

A comparação entre os primeiros anos do novo mandato de Lula e do governo de Jair Bolsonaro revela que o ex-presidente ainda é favorito no meio evangélico — 40% afirmam que a administração federal piorou, sendo o único segmento em que esta opinião predomina sobre a percepção de melhora (33%). Mais de metade dos católicos (54%), por sua vez, veem avanços na gestão atual em relação à presidência anterior.

Amostra da pesquisa

O levantamento MDA/CNT foi realizado entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2024, com 2.002 entrevistas coletadas de forma presencial em todas as regiões do Brasil, distribuídas proporcionalmente à população de cada município sorteado. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.