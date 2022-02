Qual era a rejeição a Lula em anos de vitórias do petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual favorito nas pesquisas, possui também uma considerável taxa de rejeição, uma das maiores entre os concorrentes ao Palácio do Planalto. Nesse aspecto, ele tem ao menos um consolo: o petista chega ao início deste ano eleitoral com o mesmo patamar de rejeição das vezes em que se elegeu, em 2002 e 2006, segundo dados do instituto Datafolha.

De acordo com a última pesquisa do instituto (dezembro de 2021), 34% dos entrevistados responderam que não votariam no petista de jeito nenhum no primeiro turno das próximas eleições. Seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro tem 60%.

O percentual da rejeição de Lula é semelhante aos índices medidos em 2002 e 2006, quando o petista foi vitorioso nas urnas. Há duas décadas, também em fevereiro, Lula tinha 32% de rejeição, contra 17% do tucano José Serra, seu adversário em 2002.

Nas eleições seguintes, em março de 2006, 33% dos entrevistados do Datafolha responderam não votariam no petista, que tentava a reeleição. O então adversário, o governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), hoje cotado para ser vice de Lula, somava 16% de rejeição.

Curiosamente, o melhor índice de rejeição a Lula no primeiro trimestre do ano foi justamente no ano em que ele não se candidatou: 17% em 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff se reelegeu.

Veja a rejeição dos candidatos em outros anos, segundo o Datafolha

Eleições 2022 (pesquisa em dez/2021)

Jair Bolsonaro 60%

Lula 34%

João Doria 34%

Sergio Moro 30%

Ciro Gomes 26%

Rodrigo Pacheco 17%

Eleições 2018 (pesquisa em jan/2018)

Michel Temer 60%

Fernando Collor 44%

Lula 40%

Jair Bolsonaro 29%

Geraldo Alckmin 26%

Marina Silva 23%

Ciro Gomes 21%

Rodrigo Maia 21%

Eleições 2014 (pesquisa em fev/2014)

Aécio Neves 30%

Dilma Rousseff 30%

Eduardo Campos 30%

Marina Silva 20%

Lula 17%

Eleições 2010 (pesquisa em fev/2010)

José Serra 25%

Dilma Rousseff 23%

Ciro Gomes 21%

Aécio Neves 20%

Marina Silva 19%



Eleições 2006 (pesquisa em mar/2006)

Anthony Garotinho 39%

Lula 33%

Alckmin 16%

Eleições 2002 (pesquisa em fev/2002)

Enéas 48%

Lula 32%

Itamar Franco 29%

Anthony Garotinho 18%

José Serra 17%

Roseana Sarney 13%