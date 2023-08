Quais estados ganhariam e quais perderiam deputados com a decisão do STF

Sete estados devem aumentar seus representantes na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026 e outros sete devem perder depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por unanimidade, na semana passada, a revisão da distribuição de parlamentares na Casa com base no Censo Demográfico de 2022. As projeções foram feitas pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) em julho deste ano.

As estimativas colocam o Rio de Janeiro como maior prejudicado pela revisão, perdendo quatro deputados e caindo de 46 para 42. Em seguida, vêm Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba, com redução de duas cadeiras cada, e Pernambuco e Alagoas, que teriam um representante a menos cada.

Na outra ponta, caso as previsões se confirmem, Santa Catarina e Pará lideram a lista de favorecidos com ganho de quatro assentos cada, subindo de 16 para 20 e de 17 para 21, respectivamente. A bancada do Amazonas teria mais dois deputados, enquanto Minas Gerais, Ceará, Goiás e Mato Grosso, cada um, teriam direito a um novo representante.

Na última sexta-feira, 25, o Supremo aprovou em julgamento virtual uma ação movida pelo governo do Pará, em 2017, contestando a distribuição das cadeiras na Câmara, que foi definida com base nas populações estaduais em 1993 e segue inalterada desde então. Os onze ministros da Corte decidiram que o Congresso deve analisar o tema antes das próximas eleições legislativas — caso os parlamentares não votem nenhum projeto até junho de 2015, a revisão ficará a cargo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até outubro do mesmo ano.

Confira como ficariam as bancadas de cada estado na Câmara, segundo as projeções do Diap:

GANHARIAM DEPUTADOS

Santa Catarina: de 16 para 20

Pará: de 17 para 21

Amazonas: de 8 para 10

Minas Gerais: de 53 para 54

Ceará: de 22 para 24

Goiás: de 17 para 19

Mato Grosso: de 8 para 10

PERDERIAM DEPUTADOS

Rio de Janeiro: de 46 para 42

Bahia: de 39 para 37

Rio Grande do Sul: de 31 para 29

Piauí: de 10 para 8

Paraiba: de 12 para 10

Pernambuco: de 25 para 24

Alagoas: de 9 para 8

FICARIAM NA MESMA

Acre 8

Amapá: 8

Distrito Federal: 8

Espírito Santo: 10

Maranhão: 18

Mato Grosso do Sul: 8

Paraná: 30

Rio Grande do Norte: 8

Rondônia: 8

Roraima: 8

Sergipe: 8

São Paulo: 70

Tocantins: 8

