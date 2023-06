Processado por ex-auxiliar, Edir Macedo não é encontrado pela Justiça

O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e uma das maiores autoridades religiosas do país, não tem sido encontrado pela Justiça para ser notificado sobre um processo de calúnia e difamação movido por um ex-auxiliar. João Luiz Dutra Leite, conhecido como bispo João Leite, chegou a figurar na terceira posição da hierarquia da instituição (comandou a igreja na África por muitos anos) e acusa o ex-chefe de expô-lo nas redes sociais depois de sua saída.

O ex-funcionário da igreja diz que Macedo usou as redes de TV, rádio e sociais para difamá-lo, citando casos de adultério que teriam ocorrido durante a estada na África. Por danos morais, a parte acusadora pede uma indenização de mais de 500.000 reais. “A gente não sabe que ele está em pecado, que ele tem sido fracassado. Assim aconteceu com muitos bispos. Bispos que estavam aqui, tomando conta, aqui, do Rio de Janeiro. Como o seu João Leite. Hoje, estão lá, na rua da amargura. O João estava vivendo em pecado há quatro anos (…), tendo caso com secretárias, inclusive aqui. O outro [outro pastor], a mesma coisa… com mulheres da rua. Mulheres mesmo, profissionais, garotas de programa. Por que eu estou falando isso? Não é para desmoralizá-los, não, porque desmoralizados eles já estão.”, disse o líder da igreja, em um de seus programas.

A postura de Macedo, segundo Leite, não ocorre apenas contra ele. “O requerido [Edir Macedo]tem por costume denegrir a imagem da maioria dos pastores e bispos que saem da instituição, isto porque tem dentro de si um espírito de competição, pondo os fiéis como um troféu, e age como se dono fosse da vida humana daqueles que frequentam a IURD, tomando tais atitudes como forma de contenção para que não haja nenhum tipo de competitividade, até porque a maioria dos que saem da instituição são pessoas muito conhecidas e queridas por parte do povo da IURD, tornando-se deste modo para o requerido um concorrente”, afirma a defesa do pastor.

Desde o ano passado, a Justiça do Rio de Janeiro, onde a ação foi ajuizada, tenta localizar Macedo, sem sucesso. Em março, um oficial de Justiça de São Paulo foi acionado para localizar o religioso na sede da igreja, no Brás, mas a resposta foi que o acusado vive nos Estados Unidos.