Prejuízos causados por ciclone no Sul chegam a 1,3 bilhão de reais

O ciclone que atingiu Santa Catarina e Rio Grande do Sul já causou prejuízos que chegam a 1,3 bilhão de reais, segundo estimativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O setor mais impactado foi o comércio local, que registrou perdas de 423,8 milhões até sexta-feira, 18.

No setor privado, a agricultura teve prejuízos de 229,7 milhões de reais; a área habitacional, 175 milhões de reais; e a pecuária, 93,4 milhões de reais. A entidade também calculou as perdas do setor público: foram 20,3 milhões de reais para o sistema de transporte, 3,1 milhões de reais para limpeza urbana e remoção de escombros e 2,9 milhões de reais para assistência médica e saúde emergencial.

No último fim de semana, o governo federal anunciou o repasse de 741 milhões para as cidades atingidas pelo desastre no Rio Grande do Sul. Pelo menos 96 municípios foram afetados.

O ciclone deixou 47 mortos no Rio Grande do Sul, segundo o último boletim da Defesa Civil. Outras 46 pessoas estão desaparecidas, 4.794 encontram-se desabrigadas e 20.517 desalojadas. Em Santa Catarina, uma morte foi confirmada.

