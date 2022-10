Por que Lula conta com a Bahia para vencer a eleição nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta nesta quarta-feira, 12, à Bahia para uma caminhada pelo circuito Ondina-Farol da Barra, tradicional no Carnaval de Salvador, com um objetivo bem claro: ampliar ainda mais a coleta de votos no estado que lhe deu a maior dianteira no primeiro turno.

No dia 2 de outubro, Lula teve 3,8 milhões de votos a mais que o presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado, a maior distância em números absolutos em todo o Brasil. Para se ter uma ideia da importância disso, basta dizer que em todo o país a vantagem do ex-presidente sobre o presidente foi de 6,2 milhões de votos — ou seja, mais da metade dessa diferença veio do eleitor baiano.

Mas o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-governador do estado, acha que há espaço para crescer, já que Lula teve 69,5% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Fernando Haddad, candidato presidencial petista em 2018, chegou a 73% na etapa final da eleição naquele ano. “Vamos chegar a 75% dos votos válidos”, calculou Wagner, em entrevista ao Jornal PT Brasil, no site oficial do partido.

O carnaval petista nas ruas de Salvador amanhã também terá o objetivo de eleger Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia. No primeiro turno, ele só não liquidou a eleição por meio ponto percentual (teve 49,5% dos votos válidos contra o ex-prefeito ACM Neto). Se o petista vencer, será o quinto mandato consecutivo do partido na Bahia.