Polícia de SC faz ofensiva contra neonazistas em quatro estados

Nesta terça-feira, 11, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou uma operação que investiga células neonazistas em quatro estados brasileiros. No total, foram 15 mandados de busca e apreensão cumpridos por 67 policiais nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Joinville e Curitibanos (SC); Praia Grande (SP); Curitiba, Maringá e Marialva (PR); e Nova Petrópolis e Passo Fundo (RS).

Duas pessoas foram presas em flagrante durante a operação: um homem em Maringá, por posse irregular de arma de fogo, e uma mulher em Nova Petrópolis, que resistiu à ação policial e disparou contra os agentes. Além de quatro armas de fogo, munições e dispositivos eletrônicos, os policiais apreenderam uma vasta quantidade de materiais de cunho nazista, como camisetas e bandeiras com suásticas e outros símbolos neonazistas, livros sobre a ideologia nazifascista — incluindo o Minha Luta, escrito pelo ditador Adolf Hitler — e uma réplica da águia de bronze que simbolizava o regime alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo a polícia catarinense, a ação realizada hoje é um desdobramento da Operação Gun Project, iniciada em outubro de 2022, que resultou na prisão de seis suspeitos de operar uma célula neonazista em municípios catarinenses. As investigações apontam, além de treinamento de tiro, o uso de uma impressora 3D para fabricar armas de fogo caseiras.

O perigo do neonazismo no Brasil veio à tona nos últimos meses em razão do aumento de ataques em escolas, mas a ameaça não é nova, como mostrou a reportagem de VEJA sobre o crescimento do extremismo nas redes sociais e os métodos de aliciamento de crianças e adolescentes por grupos terroristas (leia a matéria aqui).

