Pesquisas: distância de Lula para Bolsonaro varia de 4,2 a 12 pontos

Um dos principais interesses do eleitorado na disputa deste ano, as pesquisas sobre a sucessão presidencial têm tomado o noticiário e o debate nas redes sociais, em parte devido ao número recorde de institutos monitorando a corrida ao Palácio do Planalto.

Só nesta semana cinco pesquisas foram divulgadas sobre a sucessão presidencial: BTG/FSB, Ipec (ex-Ibope), CNT/MDA, Genial/Quaest e Paraná Pesquisas.

Os levantamentos têm uma coisa em comum: em todos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente. Mas a diferença dele para o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário, varia bastante.

No cenário mais apertado, o do Paraná Pesquisas, a diferença é de 4,2 pontos percentuais, o que configura empate dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos – foi o único instituto entre os cinco a apontar essa situação.

As maiores diferenças foram detectadas pelas pesquisas Genial/Quaest e Ipec – doze pontos percentuais. Todos os levantamentos desta semana foram feitos após o início do horário eleitoral no rádio e na TV – na sexta-feira, 26 – e a série de entrevistas dos candidatos ao Jornal Nacional. Nenhum deles mediu ainda o impacto do primeiro debate presidencial, realizado pela Band na noite de domingo, 28.

Veja como está a disputa e os dados técnicos de cada levantamento:

PARANÁ PESQUISAS

Lula: 41,3%

Bolsonaro: 37,1%

Diferença: 4,2 pontos percentuais

Margem de erro: 2,2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 31 de agosto

Entrevistas: 2.020

Período de coleta: 26 a 30 de agosto

Modo de coleta: presencial

QUAEST

Lula: 44%

Bolsonaro: 32%

Diferença: 12 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 31 de agosto

Entrevistas: 2.000

Período de coleta: 25 a 28 de agosto

Modo de coleta: presencial

CNT/MDA

Lula: 42,3%

Bolsonaro: 34,1%

Diferença: 8,2 pontos percentuais

Margem de erro: 2,2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 30 de agosto

Entrevistas: 2.002

Período da coleta: 25 a 28 de agosto

Modo de coleta: presencial

BTG/FSB

Lula: 43%

Bolsonaro: 36%

Diferença: 7 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 29 de agosto

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 26 a 28 de agosto

Modo de coleta: por telefone

IPEC

Lula: 44%

Bolsonaro: 32%

Diferença: 12 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 29 de agosto

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 26 a 28 de agosto

Modo de coleta: presencial

