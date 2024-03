Pesquisa: aprovação de Ratinho Jr. bate recorde e chega a quase 80%

A aprovação do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), entre o eleitorado atingiu 79,7% no mês de março, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Radar Inteligência nesta sexta-feira, 15. O número representa um recorde de avaliação positiva do chefe do Executivo estadual desde dezembro de 2022, quando teve início o acompanhamento pelo instituto — antes disso, o maior apoio havia sido registrado em junho de 2023, quando chegou a 75,6%.

O mesmo levantamento indica que a avaliação negativa do governador caiu ao menor nível já observado. Entre os entrevistados, apenas 14,4% disseram desaprovar a atuação de Ratinho Júnior, patamar mais baixo desde os 19,9% registrados em junho do ano passado.

Quando questionados sobre como avaliam o governo, 60,3% afirmaram que a administração é “boa” ou “ótima”, ao passo que 8% responderam que o governo é “ruim” ou “péssimo”.

Considerando os diferentes grupos demográficos entrevistados, a aprovação do governador é maior entre o eleitorado mais velho — nas faixas etárias de 45 a 59 anos e acima de 59 anos, Ratinho Júnior tem avaliação “ótima” ou “boa” por 66,1% e 64,8%, respectivamente. A avaliação positiva é menor entre eleitores mais jovens, com 47,6% de “ótimo ” e “bom” dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos.

Presidenciável

Embora ainda faltem mais de dois anos para a eleição nacional, o governador do Paraná e apontado como um dos potenciais candidatos só Palácio do Planalto em 2026. Como está no seu segundo mandato, Ratinho Júnior não pode mais tentar permanecer à frente da gestão estadual. Outra opção para ele seria concorrer ao Senado.

Continua após a publicidade

Além de Ratinho Júnior, outros três governadores são apontados como potenciais herdeiros do eleitorado do centro à direita, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.

Dois deles também estão no segundo mandato: Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás). Já Tarcísio de Freitas (São Paulo) ainda pode tentar renovar o seu mandato à frente do governo estadual.

Pesquisa

O Instituto Radar Inteligência entrevistou presencialmente 1.350 eleitores em 49 municípios paranaenses em março de 2024, sendo 635 pessoas do sexo masculino e 715 do feminino, com idade desde 16 anos até mais de 59 anos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95,5% e a margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais.