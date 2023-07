Pelo ar e por terra, equipes entram no 4º dia de buscas por avião no PR

Nesta quinta-feira, 6, a Força Aérea Brasileira (FAB) e o governo do Paraná retomaram as buscas pelo avião que desapareceu na segunda-feira, 3 com três pessoas a bordo enquanto sobrevoava a região da Serra do Mar. Ainda não há indícios da aeronave ou dos tripulantes — o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, e dois servidores da Casa Civil do Paraná: Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Genowei Junior, de 42 anos.

A operação conta com cinco helicópteros, sendo dois da FAB, dois do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e um da Casa Militar do Governo do Paraná. Além das buscas aéreas, o Corpo de Bombeiros lidera equipes por terra com cerca de 50 bombeiros militares e voluntários. Segundo o governo estadual, três equipes estão atuando dentro da floresta após um helicóptero conseguir pousar na região conhecida como Torre da Prata, seguindo na direção sudoeste, enquanto as aeronaves se dividem entre a área central da Serra do Mar e o terreno mais ao Sul.

O avião desaparecido partiu de Umuarama, no interior do estado, por volta das 7h50 na segunda-feira e deveria chegar às 10h24 a Paranaguá, no litoral, mas sumiu do radar às 10h14. O Cindacta (centro de controle de tráfego aéreo) informou o incidente por volta das 14h às autoridades estaduais, que deram início às buscas. As operações de resgate estão concentradas entre os municípios de Guaratuba e Morretes, na região da Estrada da Limeira, atrás da Serra da Prata.

