Patrimônio de governador afastado de Alagoas aumentou 545% em 4 anos

Atualizado em 12 out 2022, 20h21 - Publicado em 12 out 2022, 20h19

O governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), candidato à reeleição com apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alvo de uma operação da Polícia Federal na última terça-feira, 11, teve quatro anos extremamente prósperos entre sua eleição a deputado estadual, em 2018, e as eleições de 2022. No período entre um e outro pleito, conforme dados prestados pelo próprio Dantas à Justiça Eleitoral, seu patrimônio aumentou nada menos que 545%.

Na eleição de 2018, os bens de Paulo Dantas informados ao registrar sua candidatura somavam 796.585 reais. As grandes “estrelas” do patrimônio eram um apartamento em um bairro requintado de Maceió, avaliado em 489.216 reais, um carro Pajero ano 2015/2016, cujo valor informado foi de 194.779 reais, e um terreno no município de Batalha (AL), onde Dantas foi prefeito, com valor de 100.000 reais. Os bens incluíam ainda pouco mais de 15.000 reais em planos de capitalização e previdência privada.

Quatro anos depois, no entanto, já alçado à condição de governador tampão de Alagoas, cargo do qual foi afastado por decisão da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Dantas é hoje um milionário, com patrimônio informado à Justiça Eleitoral de 5,1 milhões de reais.

Nos últimos quatro anos, ele incluiu em sua declaração um apartamento avaliado em 1,8 milhão de reais e outro estimado em 1,4 milhão de reais – há ainda um terceiro apartamento, no valor de 486.216 reais. Não há mais informações sobre os imóveis no registro da candidatura, a exemplo da cidade ou bairro onde ficam. Dantas informou também dois itens como “outros bens e direitos”, cada um avaliado em 369.414 reais, pouco mais de 500.000 reais em contas correntes, e cerca de 61.000 reais em previdência. O terreno de Batalha (AL), por 100.000 reais, foi mantido na lista, na qual não aparece nenhum veículo.

Alvo da Operação Edema, da PF, e da decisão do STJ que o afastou do governo alagoano por 180 dias, Paulo Dantas é suspeito de comandar um esquema de funcionários fantasmas que teria desviado 54 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) entre 2019 e 2021. Foram apreendidos 100.000 reais na casa do governador e 14.000 reais com ele em um hotel em São Paulo, além de mais valores com outros alvos dos 31 mandados de busca e apreensão. Dantas disputa o segundo turno ao governo de Alagoas contra o senador Rodrigo Cunha (União Brasil).

