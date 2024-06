Parada LGBTQIA+ em SP tem Boulos e Tabata presentes e Nunes ausente

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A 28ª edição da Parada LGBTQIA+ acontece neste domingo, 2, na Avenida Paulista. O evento reúne pessoas do mundo todo em torno da luta e da visibilidade dos direitos de lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais, queer, intersex, assexuados e outras denominações dos espectros da comunidade.

Na edição de 2023, três milhões de pessoas estiveram no evento, número que pode ser ainda maior este ano. A Parada do Brasil é, hoje, a maior do mundo. O evento terá dezesseis trios elétricos e a concentração começou às 10h. Alguns artistas que irão se apresentar são Pabllo Vittar, Gloria Groove, Sandra de Sá e Banda Uó.

A organização pediu este ano que as pessoas usem camisetas verde-amarelas no evento porque o tema escolhido é um apelo ao voto consciente: “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+”.

A Parada é organizada pela ONG Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP). A primeira edição do evento aconteceu em 1997 e teve duas mil pessoas. No mundo, a primeira Parada foi em 1970 em Nova Iorque, um ano depois da Rebelião de Stonewall. O bar, frequentado por pessoas da comunidade LGBTQIA+, era alvo frequente de operações policiais violentas.

Continua após a publicidade

Políticos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse que não irá à Parada por causa de um retorno médico. No feriado de Corpus Christi, na última quinta, 30, ele esteve na Marcha para Jesus, que aconteceu no centro de São Paulo, ao lado de outros representantes da direita, como o governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil).

Já outros prefeitáveis, alinhados à pautas mais progressistas — Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PDB) –, confirmaram presença no evento. As pesquisas eleitorais divulgadas esta semana mostram o atual prefeito bastante próximo do psolista, empatados na margem de erro dos levantamentos. Já na pesquisa do instituto Paraná Pesquisas Nunes ultrapassa Boulos pela primeira vez.