Para 76%, cidades do país não estão preparadas para lidar com temporais

Em meio à crise climática sem precedentes que afeta o país, cresce entre os brasileiros a preocupação com os temporais devastadores que têm se tornado cada vez mais frequentes. Dados indicam que 64% da população sente medo quando há previsão de chuvas fortes na região onde vivem, segundo uma pesquisa inédita realizada pela Fundação Grupo Boticário em parceria com a Unesco.

De acordo com o levantamento, 76% das pessoas acreditam que as cidades não estão preparadas para lidar com chuvas fortes, tempestades ou alagamentos. O estudo também indica que 93% dos entrevistados veem eventos climáticos como ondas de calor e frio, tempestades e ciclones cada vez mais intensos no planeta — oito em cada dez participantes da pesquisa se disseram preocupados com as mudanças climáticas.

Quem é mais afetado pelos fenômenos climáticos?

“Mesmo conscientes de que os fenômenos extremos podem gerar problemas para todos, sabemos que esses impactos atingem as classes sociais e os diferentes países de formas distintas”, avalia a diretora da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto. Para Malu Nunes, diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário, os dados são importantes para abordar esses efeitos e discutir soluções que contemplem toda a população. “A pesquisa nos permite compreender melhor os impactos diretos das mudanças do clima na vida da população e o nível de entendimento das pessoas sobre o aumento dos fenômenos climáticos extremos”, explica.

O estudo será apresentado durante a 28ª Conferência Climática da ONU (COP28), que começa na próxima quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarcou hoje na Arábia Saudita para dar início a uma agenda internacional que também inclui o Catar e a Alemanha.