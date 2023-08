‘Padre armamentista’ defende matar em legítima defesa e ora com Bolsonaro

Um dos mais concorridos eventos armamentistas do país, a ShotFair 2023 reuniu em Joinville (SC) na última semana alguns dos maiores empresários do setor, como os donos da Taurus e da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), e defensores do armamento da população. Entre os palestrantes, no entanto, um chamou atenção: vestido de batina, um padre falou por uma hora em um painel sobre “O Cristão e a Legítima Defesa”.

Edivaldo Ferreira atua na Paróquia Sagrada Família de Joinville e se define nas redes sociais como “padre armamentista”. Ele pratica tiro esportivo e também é coordenador regional do Proarmas, uma das maiores entidades do lobby armamentista no país.

O padre ostenta fotos com armas no Instagram, compartilha vídeos treinando tiro em clubes e defende o porte para cidadãos comuns. Em uma publicação no TikTok, ele defende que matar alguém em legítima defesa não seria um pecado e cita um trecho bíblico como justificativa. “Êxodo 22:2. O cara estava ali roubando, se eu matei o cara para me defender e defender a minha família, não sou culpado de homicídio”, diz.

Edivaldo também faz ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é apoiador declarado de Jair Bolsonaro. Em 29 de julho, se encontrou com o ex-presidente e divulgou um vídeo fazendo uma oração pelo político. Ele também posou para fotos com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o seu irmão Jair Renan Bolsonaro em outras ocasiões.

