‘Os votos serão contados’, diz Bolsonaro em novo ataque à urna eletrônica

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a colocar em xeque nesta sexta-feira, 8, a confiabilidade das urnas eletrônicas durante discurso em um evento na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

Bolsonaro não citou nenhuma instituição, mas reclamou que poucas pessoas são responsáveis pelo resultado das eleições. “Por ocasião das eleições de outubro, os votos serão contados. Não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas como se estas fossem as donas da verdade. A verdade está com o seu povo. E o maior exército do Brasil, que são vocês, está conosco também”, disse.

Vale dizer que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante que não há margem para manipulação humana na contagem de votos. Após o encerramento das urnas, os boletins são transmitidos via rede de comunicação privada para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que os repassa ao TSE. Desta forma, a contagem é feita de forma automatizada.

Também sem citar nomes, Bolsonaro soltou uma indireta ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante o discurso. “Existem poucas pessoas em Brasília que mandam muito, mas nenhuma delas manda em tudo”, reforçou.

O presidente estava acompanhado de dois pré-candidatos bolsonaristas ao governo do Rio Grande do Sul, Luis Carlos Heinze (PP) e Onyx Lorenzoni (PL). Também estavam presentes o pré-candidato ao Senado e atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), além dos ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do chefe do gabinete de segurança, general Augusto Heleno, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.