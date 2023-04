Os riscos dos conselhos de Datena a Guilherme Boulos

O apresentador José Luiz Datena, da Band, que já foi pré-candidato a governador, prefeito e senador, agora pretende incluir mais um cargo na lista: o de vice-prefeito. Em reunião com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) no fim de semana que passou, cujo vídeo circula pelas redes sociais, o jornalista, entre uma taça de vinho e outra, mesmo desmoralizado pelas seguidas desistências a ingressar na política, passou a dar conselhos ao deputado do PSOL, sugerindo que o líder do MTST “peitasse” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falasse o seguinte: “Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, você diz para o Lula que quer o Datena como vice e ‘sinto muito’ (…) política é como nuvem, cada hora está em um lugar”.

Na sequência, Datena falou que “se você me quer como seu aliado, eu amo você. E nós achamos que podemos nos eleger em São Paulo. Eles (PT) não vão aceitar e lançarão candidato próprio”. Até o momento, nenhum dos dois comentou o vídeo e o encontro.

Reportagem de VEJA desta semana mostrou que a despeito de Guilherme Boulos possuir o aval de Lula e da cúpula do partido para ser o candidato a prefeito da capital, com o apoio do PT, as bases petistas relutam em ceder o espaço sem que haja grande negociação.