Os planos da nova representante do MST no Conselhão de Lula

O convite para que o MST passasse a integrar o Conselhão foi recebido com uma esperada insatisfação por representantes do agronegócio. Conforme mostra a edição de VEJA desta semana, o setor já estava descontente com a crescente relevância do movimento junto ao governo. Entre os episódios que mais irritaram o segmento estão a ida de João Stédile, líder do MST, na comitiva presidencial de Lula à visita feita à China e as ações do movimento no tradicional Abril Vermelho, mês da “Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária”. Foram realizadas ações em 18 estados, incluindo dez invasões de terra. A crítica do agronegócio tem sido a de que o MST tem invadido terras produtivas — como fazendas de cultivo de eucalipto –, o que vai de encontro com a Constituição, que prevê desapropriação em caso de inexistência de função social da terra.

Apesar do prestígio que tem obtido junto a Lula, o MST — e o próprio governo — terá de enfrentar ainda a CPI do MST na Câmara, cujos trabalhos devem começar em breve e, ao que tudo indica, sob comando de deputados bolsonaristas. A briga promete ser dura na comissão: a oposição pretende investigar fontes de financiamento do movimento e o PT está mobilizado para defender os sem-terra. “Nossa bancada agirá para que a CPI não vire uma palhaçada”, diz o líder petista na Câmara, Zeca Dirceu (PR).