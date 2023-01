O roteiro de Lula em primeira viagem internacional após posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a Argentina no final da tarde deste domingo, 22, na que será sua primeira viagem internacional desde que assumiu a Presidência, em 1º de janeiro.

Na segunda-feira, 23, Lula deverá se encontrar com o presidente Alberto Fernández na Casa Rosada, sede do governo argentino, onde haverá assinatura de acordos voltados a investimentos, comunicação e meio ambiente.

A visita inclui, ainda, reuniões com empresários e artistas e, na terça-feira, 24, Lula participa da 7ª Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Este será o retorno do Brasil à conferência — em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do país do grupo. A Celac reúne 33 países e tem como propósito aumentar a integração da região.

Um dos ministros que integram a comitiva é Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom). O titular da pasta, que já está há alguns dias no país realizando reuniões com representantes da imprensa argentina, afirmou que um dos principais temas discutidos foi o combate às fake news, propagadas pelos “setores conservadores e pela extrema direita”.

“Tem me chamado a atenção esse debate que envolve a desinformação. Essa indústria da mentira não é uma questão que envolve só o Brasil, é um tema mundial. E que envolve a preocupação de praticamente todos os profissionais de imprensa e os governos”, publicou o ministro em suas redes. Na última sexta-feira, 20, Pimenta anunciou que pretende assinar um termo de cooperação entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a TV Pública da Argentina (TVP).

Na quarta-feira, 25, Lula segue para o Uruguai, onde deverá se encontrar com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou.