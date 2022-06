O recado policial de Romeu Zema para Lula e Alexandre Kalil

O governador Romeu Zema (Novo) aparentemente ficou incomodado com o encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) em Uberlândia (MG), previsto para as 17h desta quarta-feira, 15.

No Twitter, logo pela manhã, Zema postou que a cidade vai receber reforço policial para não dar brecha para bandido, inclusive ladrão de dinheiro público. “Uberlândia vai receber reforço policial para não dar brecha pra bandido! Vamos inaugurar a sede do 32º Batalhão PM e entregar mais 24 viaturas esse mês. Pra manter o Estado mais seguro do país, temos tolerância zero com o crime: de pequenos delitos aos ladrões dos cofres públicos”, escreveu.

O post foi interpretado como um ataque a Lula e Kalil, e foi respondido por alguns petistas. “Então não passe por lá governador Zema, antes de pagar o Fundeb aos professores e professoras. São bilhões desviados das suas reais finalidades, em especial o piso da educação.”, escreveu o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) também embarcaram no post do governador. “Que bom, Zema. Porque tem dois bandidos chegando lá hoje”, postou o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).

Zema e Kalil são, por ora, os dois principais adversários na corrida ao governo do estado. Segundo pesquisa Real Time Big Data, feita entre os dias 27 e 28 de maio, o governador tem 43% das intenções de voto contra 29% do ex-prefeito. O levantamento foi feito após o anúncio da aliança entre Lula e Kalil.