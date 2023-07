O que se sabe sobre o megatraficante preso na cracolândia em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na quarta-feira, 26, um homem de 44 anos apontado como um dos principais fornecedores de crack para a região central da capital paulista. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi detido na Rua dos Andradas, na República, carregando 12 mil reais e 1,5 quilo da droga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o investigado trazia carregamentos de crack semanalmente do litoral paulista e distribuía para a Cracolândia a partir de um apartamento na região alugado em nome de uma mulher, que também não foi identificada. “A prisão não tem relevância pela quantidade de drogas apreendidas, mas sobre o processo de desarticulação do crime organizado”, afirma o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A atuação policial na cracolândia vem se intensificando nos últimos meses. No sábado passado, 22, a Polícia Civil prendeu dezoito suspeitos de envolvimento com o tráfico na região; um mês antes, foi deflagrada a Operação Downtown, que resultou na prisão de treze pessoas, entre eles, dois homens indicados como chefes do comércio de crack no centro de São Paulo.

