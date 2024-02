O que pensam os portugueses sobre a presença de brasileiros em Portugal

Nos últimos anos foram batidos sucessivos recordes referentes à presença de brasileiros em Portugal. A despeito de alguns episódios de discriminação, das inevitáveis trombadas culturais e dos relatos de desconforto com a presença de tantos estrangeiros em terras lusitanas (um dos efeitos colaterais foi a explosão de preços no mercado imobiliário em cidades como a capital Lisboa), o movimento ainda é visto de forma positiva pela maior parte dos europeus.

Para 41,4% dos portugueses, a presença de brasileiros em seu país é considerada positiva, enquanto 20,5% da população local reprova os visitantes e 36,9% se dizem indiferentes. Os dados constam em levantamento publicado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

A pesquisa indica, ainda, que a grande maioria da população de Portugal não tem qualquer desejo de morar no Brasil. Entre os entrevistados, 64,4% afirmaram que “nunca se mudariam” para cá, enquanto 26,1% dizem considerar a possibilidade e apenas 3,1% responderam que “com certeza” fariam a mudança.

Variação regional

Também de acordo com o levantamento, a receptividade aos brasileiros varia consideravelmente conforme as divisões geográficas em Portugal. A maior hospitalidade é observada no Algarve, região litorânea mais ao sul do país europeu, onde 57,5% dos moradores expressaram opinião positiva sobre a presença de pessoas vindas do Brasil. Em contrapartida, a rejeição mais alta foi registrada nas regiões Norte e Central portuguesas, com 25,5% e 21,8%, respectivamente, de respostas negativas.

Já o desejo de viver no Brasil foi visto com mais frequência no Alentejo, região litorânea no Oeste de Portugal em que 37,7% dos moradores considerariam mudar-se para cá. No Norte português, por outro lado, mais de dois terços dos habitantes disseram que jamais fariam a imigração.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 840 pessoas em Portugal, por telefone, entre os dias 8 e 17 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é estimada em 3,4 pontos percentuais.