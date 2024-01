O pedido público de desculpas de Kajuru ao ex-desafeto Marconi Perillo

Na última terça-feira, 23, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) surpreendeu os eleitores goianos ao divulgar, pelas redes sociais, um vídeo com um pedido público de desculpas ao ex-deputado, ex-senador e ex-governador de Goiás Marconi Perillo, atual presidente nacional do PSDB. Ambos são conhecidos por protagonizar, há anos, uma das mais notórias inimizades na política do estado.

Na gravação, Kajuru explica que tem refletido “através da psicanálise, de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de minha mãe, dona Zezé” e que, por isso, decidiu reconhecer seus erros em declarações sobre o rival. “Tenho a maior tranquilidade do mundo de abrir o meu coração e dizer que eu errei muito com o Marconi. Eu cometi injustiças com ele, e por falar em injustiças, a Justiça hoje está mostrando que eu estava errado”, afirma o senador — a referência é aos vários arquivamentos e decisões favoráveis que Perillo vem obtendo nos últimos anos, inclusive em casos investigados pela Operação Lava Jato.

“Eu tenho uma vida pública pela frente, finalmente com saúde pra trabalhar, porque nos meus primeiros quatro anos de mandato eu não tive saúde, e o que eu quero desejar ao Marconi é que ele tenha saúde e que ele volte com toda a força, com toda a sua história, para a vida pública, e cada um de nós tenha o seu rumo”, declara Kajuru. Diabético, o senador perdeu a visão do olho esquerdo em razão da doença e chegou a ser socorrido durante uma sessão no Senado, em 2019, quando sofreu uma crise convulsiva.

Assista, abaixo, à íntegra do vídeo publicado por Kajuru:

Desafetos históricos

As tensões entre Jorge Kajuru e Marconi Perillo se intensificaram durante a eleição de 2018, na qual ambos eram candidatos ao Senado por Goiás, mas a rixa política se estende há décadas. Em 2005, quando ainda atuava como radialista, Kajuru foi condenado a indenizar o governador — então em seu segundo de quatro mandatos à frente do Executivo estadual — em 100 salários mínimos por associar Perillo ao bicheiro Carlinhos Cachoeira, além de alegar que ele desviava verbas públicas para comprar comida, joias e bebidas alcoólicas.

Em outra ocasião, Kajuru foi condenado novamente a pagar 20 mil reais a Perillo por indenização em em danos morais — em entrevistas de rádio, o jornalista afirmou que o chefe do Executivo goiano “foi fazer o curso do ENAC: Escola Nacional de Corrupção” e que “se outro governador de Goiás for o [traficante] Fernandinho Beira-Mar e quiser roubar por 80 anos, ele não conseguiria roubar a mesma quantia que o menino roubou em 8 anos”.

Outras condenações

Outras condenações de Kajuru incluem pena de prisão por ofender a honra do jornalista Milton Neves ao chamá-lo de “picareta e delinquente juvenil”, e indenização por danos morais contra a apresentadora de TV Luciana Gimenez por xingá-la de “garota de programa” e insinuar que sua carreira foi alavancada pelo romance com o britânico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, com quem ela tem um filho.