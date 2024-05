O motivo da reunião de Eduardo Bolsonaro com importante ministro de Lula

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho Zero Três do ex-presidente Jair Bolsonaro, se encontrou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para discutir a investigação sobre a divulgação de fake news sobre o desastre climático no Rio Grande do Sul.

Também estavam presentes na reunião os deputados Caroline de Toni (PL-SC), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Em seu perfil nas redes sociais, Eduardo publicou uma foto ao lado de Lewandowski e disse que a reunião foi boa para “distensionar”. Ele culpou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, a quem chamou de “ideológico”, pela abertura do inquérito. “Em que pese discordar da política de segurança pública do Ministério da Justiça, tenho clareza ao distinguir as condutas do ministro Lewandowski da de Paulo Pimenta”, escreveu.

Segundo Eduardo, o ministro alegou que a iniciativa não partiu dele, mas que tinha o dever de tocar adiante o pedido sob risco de prevaricar. “Na minha opinião, se dependesse do MJ esta investigação jamais teria se iniciado”, afirmou o filho do ex-presidente.

“Por outro lado, eu mencionei que nunca no governo Bolsonaro um parlamentar foi investigado a pedido de um ministro ou do presidente e que esta situação não caía bem na relação democrática governo-Congresso. Reafirmei a liberdade de expressão de todos os agora investigados e a nossa imunidade parlamentar”, escreveu o Zero Três em seu perfil no X.

Entenda

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a disseminação de notícias falsas sobre a atuação de órgãos públicos diante da crise climática que atingiu o Rio Grande do Sul. A solicitação para apurar crimes relacionados à disseminação de notícias falsas foi feita pelo ministro Paulo Pimenta.

O ofício, encaminhado ao Ministério da Justiça, inclui uma lista de publicações feitas nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro é um dos citados no documento, além do coach Pablo Marçal e do senador Cleitinho (Republicanos-MG).