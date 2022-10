O jovem eleito deputado federal com a maior votação proporcional do país

Atualizado em 6 out 2022, 15h04 - Publicado em 6 out 2022, 15h03

Um debutante em eleições nacionais, de 21 anos de idade, foi o candidato que obteve a maior votação proporcional do país para deputado federal. Amom Mandel (Cidadania-AM) recebeu 288.555 votos no estado, que correspondem a 14,5% do total do eleitorado amazonense que foi às urnas. O eleito tem apenas 21 anos de idade e será o mais novo deputado da história do estado. Ele já havia conseguido o mesmo feito entre os vereadores de Manaus, cargo para o qual foi eleito em 2020, pelo Podemos, em sua estreia em uma campanha política.

O novo deputado é natural de Recife, mora em Manaus desde os cinco anos de idade e cursa direito na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), além de gestão pública na faculdade Estácio de Sá. Ele é empresário, dono de um estacionamento e uma empresa de tecnologia, e atuou em trabalho voluntário pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Wikimedia, entidade filantrópica dedicada a incentivar a produção, desenvolvimento e distribuição de conteúdo livre.

E aqui vai o nosso primeiro vídeo do horário eleitoral, com 1 segundo e um quebradinho 👀 pic.twitter.com/QyGWVnYc2S — Amom Mandel (@eusouamom) August 27, 2022

Entre as bandeiras com as quais foi eleito, destacam-se a sustentabilidade e a fiscalização do poder público. Amom viralizou nas redes sociais com inserções criativas nas propagandas eleitorais da televisão — com direito a menos de dois segundos, o candidato preferia passar recados de conscientização, como “beba água”, ao invés de se apresentar ou falar seu número. O jovem também tem como marca a saudação com a mão que foi popularizada pela série de ficção científica da década de 1960, Jornada nas Estrelas.

O agora deputado esteve ao lado do candidato Amazonino Mendes (Cidadania) nas eleições ao governo do estado. Amazonino ficou em terceiro lugar, com 18,56% dos votos válidos, atrás dos dois que irão disputar o segundo turno: o governador Wilson Lima (União Brasil), que teve 42,82%, e o senador Eduardo Braga (MDB), que ficou com 20,99%. Ambos já procuraram Mandel para apoio no pleito decisivo, mas o jovem declarou neutralidade — tanto na disputa estadual quanto na federal, na qual seu partido irá apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O campeão de votos totais no país, o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL-MG), com 1,4 milhão de apoiadores nas urnas, ficou em segundo entre os mais votados proporcionalmente no país, com 13,32% do eleitorado de Minas Gerais, mesmo percentual de Bia Kicis (PL) no Distrito Federal. Completam o “top cinco” o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), com 13,26% dos votos alagoanos, e Yandra de André (União Brasil), com 11,01% dos votos de Sergipe.