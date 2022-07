O ícone político que é modelo para Lula em 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu mais uma indicação, nesta segunda-feira, 18, de qual é a imagem que persegue para a campanha eleitoral deste ano. Em comícios, ele tem repetido que não sente raiva pelo período que passou preso em Curitiba pela Operação Lava Jato e recusado a ideia de vingança contra adversários.

Em sua conta oficial no Twitter, Lula publicou nesta segunda-feira, 18, uma foto sua de mãos dadas com o sul-africano Nelson Mandela, considerado o mais importante líder político da África do Sul e um símbolo da resistência contra as leis de segregação no país, que ficou conhecido como apartheid. Lula destaca a trajetória de Mandela: “Foi preso e injustiçado, mas não quis vingança ou desistiu de sua causa. Voltou e foi escolhido presidente pelo povo da África do Sul. Uniu o país por paz e democracia.”

Mandela, que faria 104 anos nesta segunda-feira (ele morreu em 2013 aos 95 anos), passou 28 anos na prisão, o que incluiu um período de trabalho forçado, sob a acusação de planejar a derrubada do governo de forma violenta. Sua sentença era de prisão perpétua, que acabou revogada após anos de intensa pressão internacional contra o apartheid e contra a situação de ilegalidade de seu partido, o Congresso Nacional Africano. Ele foi eleito presidente da África do Sul quatro anos após sua libertação sob a promessa de uma política conciliatória entro a maioria negra no país e a minoria branca.

Lula permaneceu preso por um ano e sete meses na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

