O governador brasileiro convidado por Rei Charles a evento sobre Amazônia

O governador do Pará Helder Barbalho (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 13, ter sido convidado pelo Rei Charles III da Inglaterra para um evento que celebrará ações voltadas à biodiversidade. A recepção acontece na sexta-feira, 17, no Palácio de Buckingham, em Londres, e contará com a participação de líderes de todo o mundo.

De acordo com a organização, o encontro vai detalhar como o setor privado pode trabalhar com governos, líderes indígenas e sociedade civil no âmbito do Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework — plano de metas na área ambiental a serem cumpridas até 2030.

“A celebração reunirá iniciativas-modelo sobre florestas, oceanos, agricultura sustentável e biodiversidade que têm potencial para serem financiados, replicados e dimensionados”, diz trecho do invite.

Enquanto Charles é conhecido há décadas como um monarca “ambientalista” — com longa trajetória de apoio a iniciativas “verdes”, como agricultura orgânica e conservação florestal –, Barbalho tem sido um dos mandatários brasileiros mais ativos na defesa ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Recentemente, esteve com o governo Luiz Inácio Lula da Silva para assegurar recursos que permitam a alavancagem do processo. Na COP 27 — a conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas) –, em novembro do ano passado, Barbalho lançou o Plano Estadual de Bioeconomia, que pretende viabilizar o desenvolvimento em pesquisa e inovação no Pará, com foco em cadeias produtivas e negócios sustentáveis. “Estamos falando em investimentos em ciência e tecnologia para estudar o novo modelo de uso do solo e para que, a partir daí, seja aproveitada a nossa biodiversidade”, afirmou o governador a VEJA na última semana.

Entre as bandeiras levantadas por Barbalho estão ainda a regulamentação do mercado de créditos de carbono — certificação que atesta a redução da emissão de gases do efeito estufa e que é vista como o “novo commodity” brasileiro.

COP 30

Belém, capital do Pará, foi indicada por Lula para sediar a COP30, em 2025, e depende agora da confirmação das Nações Unidas para ter a candidatura efetivada. Em janeiro, os 33 países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) se manifestaram a favor da indicação, durante encontro em Buenos Aires, na Argentina, o que é uma sinalização positiva no sentido da aprovação.

Barbalho, inclusive, tem dialogado com o governo federal para alocar recursos e melhorias para a capital paraense. “Queremos garantir ações coordenadas que não apenas preparem Belém para a COP 30, mas que sejam um legado para a capital paraense. Estamos falando de investimentos em equipamentos públicos, saneamento e mobilidade urbana”, afirmou a VEJA.