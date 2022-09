Novo índice mapeia quem são os melhores e os piores deputados da Câmara

O desempenho dos deputados brasileiros ficou perto do sofrível na legislatura atual (2019-2022). Quase oito de cada dez parlamentares tiveram desempenho mediano ou fraco, segundo um levantamento realizado pela plataforma Legisla Brasil. A ferramenta mostra que 23% dos parlamentares apresentaram um desempenho considerado bom ou ótimo, 35,3% tiveram desempenho mediano, e 41,7%, fraco.

O índice classifica os deputados de uma até cinco estrelas. Ao todo, foram 41 deputados de onze partidos considerados cinco estrelas (o equivalente a 7,1%) e 34 de quatorze siglas considerados uma estrela — todos, no entanto, eram suplentes ou se licenciaram para exercer cargos no governo e, portanto, exerceram apenas parte do mandato. A faixa com mais parlamentares é a de duas estrelas, a segunda pior, com nada menos que 203 políticos. Entre eles, nomes conhecidos como Aécio Neves (PSDB-MG), Marco Feliciano (PL-SP) e Tiririca (PL-SP).

A avaliação é feita com base em critérios como produção legislativa, fiscalização do governo e mobilização. O ranking e a metodologia podem ser acessados no portal Legisla Brasil.

A maioria dos parlamentares com cinco estrelas é de partidos independentes ou de oposição ao governo. A maior parte está no Sudeste (18). Em seguida vem o Nordeste, com oito. O Sul tem sete, o Centro-Oeste pontuou seis e o Norte registrou dois.

Como mostrou reportagem de VEJA desta semana, apesar de a maioria dos deputados ter desempenho baixo, o Congresso teve o mérito de aprovar medidas importantes nos últimos três anos e meio. Enquanto atuaram em bloco, os deputados conseguiram aprovar projetos fundamentais como a reforma da Previdência, a independência do Banco Central, a privatização da Eletrobras e os marcos legais de gás e saneamento básico.

“A nota média dos deputados é muito baixa, assim como a produtividade individual foi baixa, porém o Congresso desde 2019 foi mais atuante em alguns pontos, como durante a pandemia, em que tomou a frente de várias medidas”, afirma Luciana Elmais, uma das idealizadoras do índice Legisla Brasil.

CINCO ESTRELAS

Adriana Ventura (Novo-SP) Alessandro Molon (PSB-RJ) Alexandre Padilha (PT-SP) Alice Portugal (PCdoB-BA) André Figueiredo (PDT-CE) Bohn Gass (PT-RS) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Carmen Zanotto (Cidadania-SC) Danilo Cabral (PSB-PE) Denis Bezerra (PSB-CE) Soraya Manato (PTB-ES) Eduardo Bismark (PDT-CE) Erika Kokay (PT-DF) Felipe Carreras (PSB-PE) Fernanda Melchionna (PSOL-RS) Geninho Zuliani (União-SP) Helder Salomão (PT-ES) Ivan Valente (PSOL-SP) Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Jorge Solla (PT-BA) Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) Kim Kataguiri (União-SP) Luis Miranda (Republicanos-DF) Maria do Rosário (PT-RS) Nilto Tatto (PT-SP) Patrus Ananias (PT-MG) Paula Belmonte (Cidadania-DF) Paulo Ganime (Novo-RJ) Paulo Teixeira (PT-SP) Pedro Uczai (PT-SC) Perpétua Almeida (PCdoB-AC) Pompeo de Mattos (PDT-RS) Professora Rosa Neide (PT-MT) Reginaldo Lopes (PT-MG) Rejane Dias (PT-PI) Rodrigo Agostinho (PSB-SP) Rogério Correia (PT-MG) Rubens Otoni (PT-GO) Sanderson (PL-RS) Tabata Amaral (PSB-SP) Talíria Petrone (PSOL-RJ)

UMA ESTRELA

Aníbal Gomes (União- CE) Agripino Magalhães (União- CE) Dr. João (PROS- BA) Sinval Malheiros (Podemos- SP) Ely Santos (Republicanos- SP) Fernando Borja (Avante- MG) Gorete Pereira (PL- CE) Henrique do Paraíso (Republicanos- SP) Hermes Parcianello (MDB- PR) Jones Moura (PSD- RJ) Jorge Goetten (PL- SC) Laura Carneiro (União- RJ) Leonardo Picciani (MDB- RJ) Marcão Gomes (PL-RJ) Marcos Soares (União-RJ) Miguel Haddad (PSDB-SP) Nilson F. Stainsack (PP-SC) Norma Pereira (PSDB-SC) Patrick Dorneles (PSD-PB) Paulo Marinho Jr (PL-MA) Pedro Dalua (PSC-AP) Rachel Marques (PT-CE) Rafafá (PSDB-pb) Ricardo da Karol (PDT- RJ) Ricardo Pericar (União-RJ) Ronaldo Martins (Republicanos- CE) Simplício Araújo (Solidariedade-MA) Tereza Cristina (PP- MS) Totonho Lopes (PDT- CE) Victor Mendes (MDB- MA) Zé Augusto Nalin (União- RJ)