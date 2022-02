Nova pesquisa joga um banho de água fria na candidatura Moro

O presidenciável Sergio Moro (Podemos) teve a primeira queda nas intenções de voto registrada desde o lançamento de sua candidatura, segundo a pesquisa eleitoral CNT divulgada na manhã desta segunda-feira (21). Moro aparece com 6,4% dos votos, atrás de Lula (42,2%), Jair Bolsonaro (28%) e empatado na margem de erro com Ciro Gomes (6,7%). O ex-juiz tinha 8,9% na última pesquisa, divulgada em dezembro de 2021.

A nova pesquisa também mostra a estagnação de Lula em relação aos números de dezembro, quando tinha 42,8%. Por sua vez, Bolsonaro cresceu de 25,6% para 28% e Ciro, de 4,9% para 6,7%.

Completam a lista inicial João Doria (PSDB) com 1,8%, André Janones (Avante) com 1,5%, Simone Tebet (MDB) com 0,6% e Felipe D’Ávila (Novo) e Rodrigo Pacheco (PSD), ambos com 0,3%. São ainda 6% de indecisos e 6,2% de votos brancos ou nulos.

Na disputa do segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53,2% a 35,3%. Em outros cenários estudados, o atual presidente ganharia de Doria, perderia de Ciro e teria um empate técnico contra Moro.

O levantamento também trouxe dados da pesquisa espontânea, quando não é apresentado os nomes dos candidatos. Neste caso, a distância entre Lula e Bolsonaro diminui. O petista teria 32,8% contra 24,4% do principal adversário. Ciro teria 2,6%, Moro 2,1%, Janones 0,5% e Doria 0,3%. Os indecisos chegam a 28,3%.