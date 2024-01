Nova pesquisa confirma: segurança é ‘calcanhar de Aquiles’ do governo Lula

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A segurança pública é o grande problema a ser enfrentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato, segundo pesquisa feita entre os dias 18 e 21 de janeiro pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o instituto MDA.

De acordo com o levantamento, 27,4% dos entrevistados consideram a segurança a área na qual o governo tem tido o pior desempenho. Em segundo lugar, aparece economia (25,4%). Na sequência, vêm saúde (22,4%), combate à corrupção (21,0%) e educação (12,6%).

Na comparação com o governo Jair Bolsonaro, a percepção do brasileiro é que piorou o tratamento dado pelo governo federal à questão. De acordo com a pesquisa, apenas 15% consideravam a segurança pública o maior problema na gestão anterior, em janeiro de 2020. Naquela época, o maior problema era saúde (36%), já que o país vivia sob a pandemia de Covid-19 em meio ao comportamento errático de Bolsonaro em relação à vacinação.

Desafio para Lewandowski

Embora seja uma questão muito mais afeita aos governos estaduais, os problemas de segurança pública vêm se tornando cada vez mais um grande desafio para a gestão Lula, principalmente em razão do avanço do crime organizado, que tem feito escalar a criminalidade em locais como Rio de Janeiro e Bahia.

O enfrentamento do problema é o grande desafio do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que a partir de 1º de fevereiro irá substituir Flávio Dino, que será ministro do Supremo Tribunal Federal — leia reportagem de VEJA na edição desta semana.

Melhores áreas

Quando questionados sobre em que áreas o governo Lula tem se saído bem, a maioria dos entrevistados apontou economia (21,4%), seguida por educação (17,2%), saúde (14,0%0), relações internacionais (13,2%) e direitos humanos (12,2%).

Apenas 5,6% dos entrevistados disseram que segurança pública é a área na qual o atual governo tem se saído melhor

Metodologia

A pesquisa foi feita de forma presencial, com 2.002 eleitores, em todos os estados do país e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

