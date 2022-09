Nova pesquisa coloca PT à frente do PDT na disputa pelo governo do Ceará

A pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o governo do Ceará divulgada nesta terça-feira, 13, é a primeira a posicionar o deputado estadual Elmano de Freitas (PT), apoiado pelo ex-governador Camilo Santana (PT) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à frente do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), que conta com o apoio de Ciro Gomes (PDT).

Segundo o levantamento, Elmano tem 26% das intenções de votos totais, enquanto Cláudio fica com 22%. Os dois, no entanto, estão empatados na margem de erro de três pontos para mais ou para menos — como já estavam na última pesquisa, em 22 de agosto, quando o petista tinha 24% e o pedetista tinha 25% — e abaixo do líder Capitão Wagner (União Brasil), com 36% — tinha 38% em agosto.

Na pesquisa estimulada, são 4% de brancos e nulos e 12% que não sabem ou não responderam. Já na pesquisa que computa apenas os votos válidos, Wagner tem 43%, Elmano 31% e Cláudio 26%.

Mas a melhor notícia para o PT cearense talvez esteja na pesquisa induzida, onde o instituto deixa claro para o entrevistado qual presidenciável apoia cada candidato. Nesse caso, Freitas com o apoio de Lula sobe para 37%, ultrapassando Wagner, que é apoiado por Jair Bolsonaro (PL), que cai para 30%. Por sua vez, Roberto Cláudio apoiado por Ciro Gomes fica nos 21%. A porcentagem de quem não sabe ou não respondeu cai de 12% para 8%.

Senado

Outra boa notícia para Elmano de Freitas é o fato do outro cabo eleitoral no estado, o ex-governador Camilo Santana (PT), ser disparado o favorito à vaga no Senado. Ele lidera a corrida com 60% das intenções de voto, e a adversária mais próxima é Kamila Cardoso (Avante), que chega aos 13%. Demais não passam dos 4% e são 11% de brancos e nulos, além de 12% que não sabem ou não responderam.

A gestão da governadora Izolda Cela (sem partido), vice de Camilo e apoiadora de Elmano, é aprovada por 53% dos eleitores cearenses.

O Real Time ouviu 1.000 eleitores entre 10 e 12 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-07864/2022.