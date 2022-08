No local da facada, Michelle cita milagre e Bolsonaro fala em ‘dar a vida’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez o primeiro discurso da campanha nesta terça-feira, 16, no centro de Juiz de Fora (MG), cidade que foi palco de um episódio decisivo na campanha eleitoral de 2018: foi lá que ele foi vítima de uma facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira quando caminhava com apoiadores nas ruas do centro. “Aqui eu renasci”, disse hoje aos apoiadores.

Bolsonaro discursou em cima de um carro de som, ao lado de seu candidato a vice e ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também estava presente. Em sua fala, o presidente falou sobre Deus e liberdade e fez críticas à esquerda.

“O Brasil é um grande país, mas que até pouco tempo era roubado pela esquerdalha que estava no poder”, afirmou. “Jurei dar a vida pela minha pátria quando militar. Enquanto cidadão, juro de novo dar a vida pela nossa liberdade”, acrescentou ao fim do discurso.

Michelle também pegou o microfone, fez menção à facada e disse que a campanha do marido é um milagre. Peça importante na busca de Bolsonaro pelo voto das mulheres e dos evangélicos, a primeira-dama fez apelos a Deus e falou em “inimigos”. “Deus fez um milagre na vida do meu marido porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida dele. Mas Deus é maior, e a justiça do senhor será feita. Que Deus dê sabedoria e discernimento ao nosso povo brasileiro para que não entregue a nossa nação aos nossos inimigos”, declarou.

Em Juiz de Fora, Bolsonaro se reuniu com líderes evangélicos e fez uma motociata até o centro. Ele volta para Brasília nesta tarde, onde acompanhará a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) também estarão presentes.