Na São Silvestre, Tabata até que não foi mal, mas ficou longe dos líderes

Estreante na disputa eleitoral para a prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) também competiu pela primeira vez em outra modalidade de corrida: a São Silvestre. No último domingo, 31 de dezembro, data tradicional da prova anual na capital paulista, a pré-candidata percorreu todo o trajeto de quinze quilômetros e terminou em 6.195º lugar. No total, a prova teve 34.364 inscritos (21.553 homens e 12.811 mulheres) — ou seja, dá para dizer que a parlamentar ficou no “pelotão de cima” da classificação final.

A deputada, que diz ter começado a praticar corrida em 2023, publicou fotos da competição nas redes sociais e celebrou a quebra de seu recorde pessoal de doze quilômetros. Segundo Tabata, após superar a marca, ela dedicou o primeiro quilômetro adicional percorrido na São Silvestre ao seu namorado, o prefeito de Recife e colega de partido, João Campos. “Concluir meus primeiros 15 km, passando por lugares marcantes da nossa São Paulo, é a realização de um sonho”, comentou em seu perfil no Instagram.

Eleições de 2024

Neste ano, a parlamentar, que exerce atualmente seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, deve estrear na corrida eleitoral à prefeitura da capital paulista. O apresentador de TV José Luiz Datena é cotado para compor a chapa de Tabata como vice — em dezembro, o jornalista anunciou sua filiação ao PSB em evento ao lado da deputada e de Márcio França, ex-governador de São Paulo e atual ministro das Micro e Pequenas Empresas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente, a deputada oscila entre o terceiro e o quarto lugar nas pesquisas eleitorais em São Paulo. Um levantamento publicado no mês passado pelo instituto Paraná Pesquisas aponta Tabata na terceira posição entre os pré-candidatos à prefeitura, com 8,9% das intenções de voto, atrás do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 31,1%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 25,4%, e tecnicamente empatada com o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL), com 8,3%.

A mesma pesquisa indica que a candidata do PSB tem o menor índice de rejeição na capital paulista: 35,2%, contra 43,6% de Salles, 39,3% de Boulos e 38,4% de Nunes. Em contrapartida, o eleitorado fiel de Tabata está entre os menos expressivos — apenas 5,0% dos eleitores responderam que “com certeza votariam” nela para prefeita, enquanto Boulos e Nunes conquistam, respectivamente, 18,5% e 12,7% da população.

Continua após a publicidade