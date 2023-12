“Musk ficou mais milionário com o ataque”, diz Janja sobre redes invadidas

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, criticou a falta de regulamentação das redes sociais e afirmou que é preciso discutir o modelo de monetização de plataformas como o X (antigo Twitter), após ter o perfil na rede controlada pelo bilionário Elon Musk invadido na última semana.

Durante live transmitida na manhã desta terça-feira, 19, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama classificou o problema ocorrido em sua conta oficial como “invasivo” e reclamou da demora da plataforma em bloquear o perfil até que a situação fosse resolvida. “Por uma hora e meia, o senhor Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque”, declarou Janja, acrescentando que, para as empresas que controlam as redes sociais, “não importa se é do bem ou do mal” o conteúdo veiculado.

Na mesma transmissão, Lula defendeu a participação da esposa em ações do governo federal e replicou a declaração nas redes sociais. “Ela é uma agente política e faz o que ela quiser”, escreveu.

O que eu disse pra @JanjaLula: ela não precisa ser aquela primeira dama tradicional, que só acompanha o marido. Ela é uma agente política e faz o que ela quiser. — Lula (@LulaOficial) December 19, 2023

Contas invadidas

Na segunda-feira da semana passada, 11, Janja teve seu perfil oficial no X invadido por um hacker, que utilizou as redes da primeira-dama para compartilhar xingamentos de caráter misógino e conteúdo pornográfico, e ofender também o presidente. “O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar”, publicou o invasor.

No dia seguinte, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o ataque. As investigações apontam que o autor do crime é um adolescente de 17 anos, morador de Brasília, que afirmou às autoridades ter agido sozinho. O hacker disse ainda que também teve acesso à conta de Janja na rede profissional LinkedIn e chegou a ler os emails da primeira-dama, mas declarou que não salvou nenhum conteúdo em arquivos pessoais.

Após recuperar o acesso às contas, no último domingo, 17, Janja publicou uma nota no X na qual declara ter se sentido “exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada” pelo ataque. “É triste que um adolescente de 17 anos, que confessou a invasão ao meu perfil, esteja no ambiente das redes disposto a espalhar tanto ódio e repulsa às mulheres”, afirmou.

Nesta última semana, depois de ter meu e-mail, X e LinkedIn invadidos, me senti exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes. Foram momentos de angústia, ansiedade e tristeza, mas também de acolhimento e força com tantas mensagens de apoio e conforto que recebi.… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 17, 2023