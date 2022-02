Moro escorrega na geografia do Nordeste e cita região que não existe

Em sua tentativa de buscar votos na região Nordeste, o presidenciável Sergio Moro (Podemos) cometeu um erro de geografia em sua passagem pelo Ceará nesta terça-feira, 9.

Ao registrar um evento de sua pré-campanha no Twitter, o ex-juiz afirmou ter ouvido de “agricultores do agreste cearense que as maiores dificuldades enfrentadas por eles são a falta de chuva, de crédito e de seguro”.

Acontece que o agreste cearense não existe. Todo o estado fica na área de Sertão, caracterizado pelo clima quente e seco — uma subregião com o menor índice de chuvas de todo o país.

Já o agreste que Moro mencionou fica entra a Zona da Mata e o Sertão. Considerada uma área de transição, seu clima é semiárido e estende-se pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

É a segunda vez este ano que o pré-candidato do Podemos faz um tour pela região, onde tem o pior índice de intenção de voto na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta, 9. Moro registra 3% entre os eleitores do Nordeste, atrás de Lula (61%), Bolsonaro (13%) e Ciro Gomes (8%).

Em sua live, Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, aproveitou a situação para tirar uma casquinha do adversário e lembrou que não há agreste no estado.