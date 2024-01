MDB conversa com Bolsonaro e PL para definir o vice de Ricardo Nunes em SP

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), disse nesta quinta-feira, 4, que o candidato a vice na chapa em que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tentará a reeleição deverá ser indicado pelo PL, mas adianta que o nome ainda não está definido. Líderes do MDB têm conversado com as duas alas da legenda que manifestam posições divergentes sobre a eleição municipal na maior cidade do país.

A disputa em São Paulo coloca em campos opostos as duas principais lideranças do PL. De um lado, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto advoga pelo apoio do partido a Nunes, o que chancelaria a indicação do vice. Do outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro prefere que o partido tenha candidatura própria. O nome escolhido por ele seria o do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que foi ministro do Meio Ambiente durante seu governo. Salles já sinalizou que, se não tiver apoio do PL, pretende se desfiliar e concorrer por outra legenda.

“O Ricardo (Nunes) tem conversado com o ex-presidente e eu tenho conversado com o Valdemar. É natural que essas conversas avancem”, disse Baleia Rossi, logo após se reunir com o prefeito em São Paulo, nesta quinta-feira.

Aliança com Kassab

Baleia Rossi, que vai coordenar a campanha de Nunes, tem se dedicado a articulações para definir quais partidos irão integrar a coligação do candidato à reeleição. Na quarta-feira, o deputado se reuniu com o secretário de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para discutir estratégias para a eleição municipal deste ano.

Segundo Baleia, o encontro também serviu para ele agradecer a declaração que Kassab fez, na semana passada, de apoio à tentativa de Nunes de buscar o segundo mandato. “A eleição em São Paulo é nossa prioridade número 1, é nosso carro-chefe”, disse.

O parlamentar, o encontro serviu para as duas lideranças discutirem o “fortalecimento” da parceria entre PSD e MDB e traçarem o que ele chamou de planejamento estratégico. “Kassab é um político muito experiente, foi prefeito de São Paulo. Tem muito a contribuir”.

Na semana passada, durante um evento da prefeitura na Zona Leste da capital, Kassab anunciou o apoio do PSD à reeleição de Nunes. “Assumimos um compromisso que ainda esse ano iríamos definir o futuro do nosso partido e não tivemos muitas dificuldades para chegar ao nome do Ricardo. O PSD vai apoiar você, vai apoiar a sua reeleição até porque tem sido um bom prefeito”, afirmou na ocasião.

Além do PSD, a coordenação da pré-campanha de Nunes espera formar uma ampla coligação, que seria composta também por União Brasil, PSDB, Podemos, Solidariedade, Avante, PL, Republicanos e PP.

Nunes terá deputados federais como adversários

Em sua tentativa à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes deverá ter como principais adversários quatro deputados federais: Guilherme Boulos (PSOL) — que lidera as pesquisas de intenção de voto e tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil).

