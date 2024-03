Mais da metade dos brasileiros vive perto do litoral, segundo IBGE

O número de brasileiros que moram em regiões próximas ao litoral corresponde a mais de metade da população do país. Os dados são do Censo Demográfico 2022 e foram divulgados nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a pesquisa, em 2022, mais de 111 milhões de pessoas viviam a uma distância de até 150 quilômetros da costa, o equivalente a 54,8% da população. Apesar do recuo em relação ao Censo de 2010, quando a proporção era de 55,8%, o número absoluto de moradores próximos ao litoral cresceu 5 milhões no período.

O Brasil tem uma extensão litorânea de quase 7.500 quilômetros que percorre dezessete estados, sendo que treze capitais são praianas e três ficam perto do mar — a exceção é Teresina, localizada a 343 quilômetros da costa. Entre as dez cidades mais populosas do país, quatro estão no litoral: Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Recife.

População nas fronteiras

Ainda de acordo com os números do IBGE, também houve crescimento no total de brasileiros vivendo a 150 quilômetros ou menos das fronteiras nacionais. Ao todo, mais de 9,4 milhões de pessoas moram nas regiões fronteiriças, o que significa que houve aumento de 603 mil habitantes na comparação com 2010, mas a parcela deste grupo em relação a toda a população se manteve em 4,6%.

Entre as diversas estatísticas publicadas hoje, uma peculiaridade chama à atenção, em Santa Catarina — o estado abriga, simultaneamente, as maiores proporções de habitantes próximos ao litoral e às fronteiras. Os dados indicam que mais de 5,7 milhões de catarinenses vivem perto do mar, correspondendo a mais de 75% da população estadual, e outras 866 mil pessoas (11,4%) moram na faixa de 150 quilômetros fronteiriça entre Brasil e Argentina.