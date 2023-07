Maioria culpa estado e município por cracolândia em São Paulo

A maioria dos eleitores da capital paulista acredita que a responsabilidade pela cracolândia, na região central da cidade, é do governo do estado e da prefeitura. Um levantamento realizado entre os dias 9 e 13 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 19, mostra que 28,4% dos paulistanos avaliam que a administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é a principal culpada pela situação, enquanto 27,8% culpam a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Outros 22,1% dos entrevistados apontaram a sociedade como responsável pelo problema, enquanto 14,4% disseram que a culpa é do governo federal. Outros 7,3% dos entrevistados disseram que não sabem a quem atribuir a responsabilidade ou preferiram não opinar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Paraná Pesquisas entrevistou 1.096 eleitores da cidade de São Paulo.

O governador Tarcísio de Freitas informou nesta terça-feira, 18, que pretende levar os usuários de droga da cracolândia para o Bom Retiro, bairro que também fica no centro da cidade. A justificativa é de que eles ficariam mais próximos do Complexo Prates, equipamento da prefeitura que atende a população em situação de rua, e mais afastados de áreas residenciais e comerciais. “Vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Não sei. Vamos tentar esse movimento agora para oferecer assistência imediata, sem tanto transtorno para a cidade”, declarou.

