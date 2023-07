Macapá: atual prefeito é franco favorito contra irmão de Davi Alcolumbre

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Podemos), é favorito a obter um novo mandato na eleição municipal de 2024, segundo levantamento feito entre os dias 13 e 16 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 18.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Dr. Furlan, como é conhecido, teria 66,8% das intenções de voto contra 8,7% do presidente do Sebrae-AP, Josiel Alcolumbre (União), que é irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), de quem é suplente no Senado.

Na eleição municipal de 2020, Dr. Furlan venceu Josiel no segundo turno por 56% a 44% dos votos válidos depois de ter ficado atrás no primeiro turno.

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem na sequência o deputado federal Acácio Favacho (MDB) e a ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos), ambos com 2,7%, e o ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL), com 2,0%.

O empresário Otávio Fakhoury (PTB) aparece com 0,4%. Entre os entrevistados, 9,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,9% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Avaliação

De acordo com a pesquisa, a gestão de Furlan é aprovada por 81,4% dos entrevistados, enquanto 14,9% a desaprovam e 3,7% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa ouviu 711 eleitores da capital do Amapá.

Continua após a publicidade

Siga