Linha de beleza e cargo no PL: os planos de Michelle na volta ao Brasil

Depois de ter ficado menos de uma semana nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarca no Brasil nesta segunda-feira, 20, com uma intensa agenda de compromissos.

Na terça-feira, 21, ela será oficialmente empossada como presidente do PL Mulher, em Brasília, ocasião na qual lançará o seu ambicioso programa de formação de lideranças femininas para a ala da legenda. O evento deverá contar com a presença de deputadas correligionárias, além das senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS).

Já na quarta, 22, Michelle dará início a outra empreitada: o lançamento de uma linha de cosméticos para a pele em parceria com o maquiador Agustin Fernandez. O amigo de todas as horas, inclusive, esteve com a ex-primeira-dama em suas últimas estadias na Florida, onde visitou o marido Jair Bolsonaro.

O novo ciclo de Michelle — que faz aniversário nesta semana — parece estar caminhando após um início de ano conturbado. Além de ter enfrentado dificuldades burocráticas para fazer decolar seus planos no PL, ela se viu envolvida no escândalo das joias sauditas. Uma comitiva do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque tentou passar, escondido da Receita Federal, no Aeroporto de Guarulhos, dois pacotes com presentes do governo da Arábia Saudita. Uma das caixas foi apreendida e continha joias avaliadas em 16,5 milhões de reais. A outra chegou às mãos da família Bolsonaro, mas terá que ser devolvida por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).