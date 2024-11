Lancha pega fogo em marina no litoral de SP; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma embarcação nesta quinta-feira, 14, em uma marina de Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a lancha tomada pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no início da tarde, na marina Porto do Sol, no km 21 da Rodovia Ariovaldo de Almeida Viana. Três viaturas com oito agentes da corporação foram encaminhadas ao local. Ninguém ficou ferido e as chamas não se espalharam para outras embarcações.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. Vídeos divulgados pela imprensa local capturaram o momento em que a lancha, que estava fora da água, foi totalmente tomada pelo fogo. As imagens também mostram que era possível ver muita fumaça preta, mesmo de longe.