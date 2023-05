Juiz Appio recorre ao CNJ contra seu afastamento do cargo pelo TRF4

Afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba por ordem do Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o juiz federal Eduardo Appio recorreu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que possa voltar ao cargo. O recurso está sendo apresentado pelos advogados Walfrido Warde, Pedro Serrano e Rafael Valim, no início da noite desta sexta, 26, ao corregedor do CNJ, Luís Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além do retorno de Appio à vara da Operação Lava Jato, a defesa dele pede ao CNJ uma auditoria nos processos que tramitam junto a ela.

Então responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, berço da investigação, Appio foi afastado liminarmente do posto na última segunda-feira, 22, depois de a Polícia Federal apontá-lo como autor de uma ligação ao advogado João Eduardo Malucelli, na qual teria se passado por outra pessoa para buscar saber se João Eduardo é filho do desembargador federal Marcelo Malucelli, do TRF4.

O advogado, filho de Malucelli, é genro do ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) e sócio dele em um escritório de advocacia em Curitiba. Eduardo Appio é um crítico de Moro e de Malucelli. Como mostrou VEJA, o juiz apresentou em abril ao próprio CNJ um ofício em que aponta “graves ilegalidades” na atuação do desembargador no caso do advogado Rodrigo Tacla Duran.

Marcelo Malucelli responde a um procedimento no CNJ que apura se ele descumpriu uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski ao determinar o restabelecimento da prisão preventiva de Tacla Duran, então revogada por Appio. O advogado, que vive na Espanha e acusa Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol de extorsão na Lava Jato, prestaria depoimento a Eduardo Appio sobre suas alegações.

