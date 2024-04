Governo Lula faz acordo com servidores, mas aguarda Ibama e professores

Giro VEJA - quinta, 25 de abril

Governo ganha tempo para tentar evitar derrotas no Congresso

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que a semana termina virtuosa para o país, com o envio do projeto que regulamenta a reforma tributária ao Legislativo, nesta quarta-feira, 24, e também em relação a aprovação do Perse na Câmara e o adiamento da sessão conjunta no Congresso que avaliaria os vetos presidenciais. Saiba mais no Giro VEJA.