Fundador do PT que rompeu com Lula é favorito na 2ª maior cidade paulista

Na corrida eleitoral pela Prefeitura de Guarulhos, o favorito é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) que, até recentemente, destacava-se como um dos aliados mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: o ex-prefeito Elói Pietá (sem partido), segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 21.

Pietá, que governou a segunda maior cidade do estado de São Paulo entre 2001 e 2008, lidera as pesquisas com 28,7% das intenções de voto, de acordo com o levantamento. Em seguida ao ex-prefeito está o deputado estadual e apresentador de TV Jorge Wilson (Republicanos), atual líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com 20,4%.

Já o pré-candidato apoiado pelo governo federal em Guarulhos, o deputado federal Alencar Santana (PT), figura em quinto lugar no principal cenário eleitoral, somando 7,9% dos votos – ele fica atrás dos vereadores Martello (PDT), com 10,1% das intenções de voto, e Lucas Sanches (PL), com 9,4%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores pessoalmente entre os dias 15 e 20 de fevereiro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Fim da aliança

Ao lado de Lula, Elói Pietá integrava os quadros do PT desde a fundação do partido, na década de 1980. Antes de chefiar o Executivo municipal, ele foi deputado estadual e chegou a liderar a bancada petista na Alesp. No início de 2023, Pietá ainda assumiu, brevemente, o posto de deputado federal como suplente da legenda.

No início de 2024, porém, Pietá anunciou sua decisão de deixar o PT depois que o partido indicou, em outubro, que apoiaria o nome de Alencar Santana para disputar as eleições municipais em Guarulhos. Nos últimos meses, o ex-prefeito disparou uma série de críticas aos métodos petistas de escolha de pré-candidatos, afirmando que o devido processo de seleção não foi respeitado pela legenda.