FAB e governo do Paraná reforçam busca por avião que sumiu na Serra do Mar

Nesta terça-feira, 4, autoridades da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Paraná intensificaram os esforços para localizar o avião bimotor que desapareceu com três pessoas a bordo na segunda-feira, 3, na região da Serra do Mar. A aeronave decolou de Umuarama, no interior do estado, com destino a Paranaguá, no litoral paranaense, mas sumiu do radar e o contato com o piloto foi perdido.

Segundo o governo do Paraná, cinco aeronaves atuam nas buscas pelos desaparecidos, sendo um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros equipados com infravermelho (Falcão 12 e 13) do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Além das buscas aéreas, 16 bombeiros militares foram mobilizados para o resgate por terra. As operações são concentradas entre os municípios de Guaratuba e Morretes, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata.

Além do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, estavam a bordo do avião dois servidores da Casa Civil do Paraná: Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Genowei Junior, de 42 anos.

A aeronave de modelo Piper Arrow PA-28R-200 partiu de Umuarama às 7h50 da manhã (horário de Brasília) e deveria chegar a Paranaguá às 10h24, mas o último sinal de radar foi detectado às 10h14. Por volta das 14h, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) informou o desaparecimento do avião ao Corpo de Bombeiros, que então deu início às buscas.

